المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية بالتنسيق مع إسبانيا

أعلنت السلطات المغربية، الأربعاء، تفكيك "خلية إرهابية" تتكون من 3 عناصر تنشط في مدينتي طنجة شمالي البلاد ومايوركا بإسبانيا، في عملية أمنية مشتركة مع الشرطة الإسبانية.

ووفق بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)،فإن "التدخلات الميدانية المتزامنة المنجزة أسفرت عن توقيف عنصرين بمدينة طنجة من طرف أفراد القوة الخاصة التابعة للمديرية".

بينما أوقفت الشرطة الإسبانية "زعيم هذه الخلية الإرهابية بمدينة مايوركا"، وفق البيان ذاته دون تقديم تفاصيل يشأن هويتهم.

وتشير النتائج الأولية للتحريات، وفق البيان، إلى" تورط عناصر الخلية الموقوفين بالمغرب في توفير التمويل والدعم اللوجيستي لمقاتلين ينشطون في فروع تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل جنوب الصحراء والصومال".

بينما يشتبه ضلوع زعيم هذه الخلية في التخطيط لتنفيذ "عملية إرهابية بإسبانيا وفق أساليب الإرهاب الفردي"، بحسب المصدر ذاته.

وسبق أن تم "تفكيك أزيد من 30 خلية إرهابية بين البلدين منذ سنة 2014، مما ساهم في إجهاض تهديدات كبرى وإحباط مخططات خطيرة تمس أمن البلدين"، وفق البيان.

وتعلن الرباط من حين لآخر تفكيك "خلايا إرهابية" وتقول إن استراتيجيتها نجحت في تفكيك 200 خلية منذ 2003.