السعودية تتصدى لصاروخ باليستي و24 مسيرة باتجاه المنطقة الشرقية

أحبط الدفاع الجوي السعودية صاروخاً باليستياً باتجاه المنطقة الشرقية، الغنية بالنفط، في حين دمر كذلك نحو 24 مسيرة في غضون ساعات، وذلك في أحدث موجة "اعتداءات إيرانية" ضد المملكة.

وصرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، بأن الدفاع المدني باشر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين، أحدهما تحت الإنشاء (غير مأهول بالسكان) في حي سكني بالمنطقة الشرقية، نتج عنه أضرار مادية محدودة دون تسجيل إصابات" مشيرا إلى أنه "تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات."

وكان مصدر سعودي مسؤول كشف في حديث خاص لـ "العربية"، أن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي أعلن سابقاً أن اعتداءات إيران يجب أن تتوقف، موضحاً أن المملكة أكدت سابقاً احتفاظها بحق ردع العدوان الإيراني عبر إجراءات سياسية وغيرها، حسب قوله.

وشدد المصدر السعودي في حديثه إلى قناة "العربية" على أن لصبر المملكة حدوداً، مشيراً إلى أن الرياض سبق أن نفت مزاعم متعددة بشأن تفضيل قيادتها إطالة أمد الحرب.

كذلك، كانت الدفاعات الجوية السعودية تصدت أمس الثلاثاء لـ 30 مسيرة معادية باتجاه المنطقة الشرقية.

وتؤكد المملكة على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها ومصالحها، استنادًا إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.



