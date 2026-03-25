ارتفع عدد الضحايا إلى 12 شهيدا وعشرات المصابين، منذ فجر الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت نحو 30 موقعا وبلدة جنوبي لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، باستشهاد 9 أشخاص وإصابة 47 آخرين جراء غارات استهدفت مناطق عدة جنوبي البلاد، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقا إلى 12 شهيدا، بحسب معطيات ميدانية.

ففي قضاء صيدا، أسفرت غارة على بلدة عدلون عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخر، فيما أدت غارة على شقة في مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين إلى استشهاد شخصين وإصابة 4.

وفي قضاء النبطية، أدت غارة على بلدة حبوش إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين، فيما استهدفت غارات بلدات حاروف وأرنون والدوير والشرقية وعربصاليم.

وفي مدينة صور، أصيب 24 شخصا جراء غارة استهدفت دوار العلم، فيما طالت غارات بلدات دبعال والقليلة ومجدل زون ودبل وباتوليه.

وفي قضاء بنت جبيل، استهدفت الغارات بلدات ياطر وكفرا وبرج قلاويه ورشاف، فيما قصفت المدفعية أطراف شقرا وصربين وعيتا الجبل وخربة سلم وحاريص.

وفي قضاء مرجعيون، استهدفت غارات بلدة الخيام وحي الجبل فيها، إضافة إلى بلدة فرون.

وأفادت مصادر محلية بأن غارة على منزل في بلدة باتوليه أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر، مع تدمير المنزل بالكامل، فيما أدت غارة على منزل بين بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية إلى مقتل شخصين.

كما استهدفت غارات محطة محروقات عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير، ما أدى إلى احتراقها جزئيا، بينما عملت فرق الدفاع المدني على إخماد النيران حتى ساعات الفجر.

وشهدت المنطقة تحليقا لمروحيات "أباتشي" في أجواء بلدة رميش باتجاه بلدة دبل.

ومنذ 2 مارس الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف 1072 شهيدا و2966 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.

وبدأت إسرائيل عدوانها على لبنان بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والشرق، كما شرعت في اليوم التالي بتوغل بري محدود في الجنوب.

وفي اليوم ذاته، شن "حزب الله" هجوما على موقع عسكري شمالي إسرائيل ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024 واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدواناً متواصلاً على إيران أسفر عن مئات القتلى بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وإصابة الآلاف.

وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.