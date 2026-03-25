إيران: سنستهدف أبراهام لينكولن فور دخولها مدى صواريخنا

قال قائد القوات البحرية الإيرانية شهرام إيراني، إن بلاده ستستهدف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" فور دخولها ضمن مدى الصواريخ الإيرانية.

وبحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" شبه الرسمية، أوضح إيراني أن بلاده ستواصل مساعي استهداف حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" التي أرسلتها واشنطن إلى المنطقة.

وأوضح أن بلاده ترصد بشكل مستمر تحركات الحاملة الأمريكية بالمنطقة.

وأكد أنه "بمجرد دخول الأسطول المعادي ضمن مدى أنظمة الصواريخ، سيصبح هدفا لهجمات ساحقة من قبل البحرية الإيرانية".

وكان المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية أبو الفضل شيكارجي قد صرح في 14 مارس أن الحاملة الأمريكية "أبراهام لينكولن" تم استهدافها واضطرت إلى الانسحاب من نطاق العمليات.

من جهتها، نفت الولايات المتحدة صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن حاملة الطائرات لم تتعرض لأي هجوم.

وبحسب تصريحات أمريكية سابقة، فإن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" كانت تتمركز في بحر عمان.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن مئات القتلى بينهم مسؤولون بارزون في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.