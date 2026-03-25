2 % انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يناير 2026

تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (من دون الزيت الخام والمنتجات البترولية)؛ ليسجل 125.89 نقطة خلال شهر يناير 2026 (أولي)، مقابل 128.47 نقطة خلال شهر ديسمبر 2025 (نهائي)، بنسبة انخفاض بلغت 2%، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا

وبحسب نشرة الإحصاء، ارتفع الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية ليسجل 154.33 نقطة خلال شهر يناير 2026، مقارنة بـ129.22 نقطة في ديسمبر 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 19.43%، وذلك نتيجة زيادة الإنتاج مع اقتراب شهر رمضان ودخول بعض المواسم الزراعية.

كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة المشروبات ليبلغ 427.73 نقطة خلال يناير 2026، مقابل 310.83 نقطة في ديسمبر 2025، بنسبة ارتفاع 37.61%، بسبب زيادة احتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا

في المقابل، تراجع الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية ليسجل 50.26 نقطة خلال يناير 2026، مقابل 107.52 نقطة في ديسمبر 2025، بنسبة انخفاض بلغت 53.26%، نتيجة تراجع الإنتاج لوجود مخزون.

كما انخفض الرقم القياسي لصناعة المركبات ذات المحركات ليسجل 355.65 نقطة خلال يناير 2026، مقابل 448.72 نقطة في ديسمبر 2025، بنسبة انخفاض قدرها 20.74%، بسبب حالة السوق.

وأوضح الجهاز، أنه جرى تحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقًا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013، اعتبارًا من يناير 2020.