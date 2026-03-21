كشف المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية باسم طاهر الياسري أن وزارة النفط العراقية أشعرت المشغلين في حقول جولات التراخيص البترولية في خمس شركات عراقية بحالة القوة القاهرة بسبب الظروف الحالية.

وقال الياسري في منشور نشر يوم الجمعة "إنه بموجب مقررات خلية الأزمة بوزارة النفط تم إشعار المشغلين في حقول جولات التراخيص بحالة القوة القاهرة في ظل الظروف الحالية".

وذكر أنه تم إبلاغ شركات "نفط البصرة ونفط ميسان ونفط ذي قار ونفط الشمال في كركوك" بهذا الإشعار.

وكانت كبريات الشركات الأجنبية العاملة في تشغيل الحقول النفطية في العراق وأبرزها بريتش بتروليوم البريطانية وإيني الإيطالية وهالبيرتون وشيفرون وشركات أخرى من جنسيات مختلفة أخرى قد أوقفت أعمالها في تشغيل عدد من الحقول النفطية وغادرت البلاد بعد إندلاع الحرب بالمنطقة.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني قد صرح في وقت سابق من يوم الجمعة بأن العراق قرر تخفيض انتاح النفط الخام من حقول شركة نفط البصرة من 3 ملايين و300 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا على خلفية الأحداث في المنطقة.

وقال وزير النفط خلال اجتماع مع المسؤولين في شركة نفط البصرة "منذ توقف الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية، تم تقليص الانتاج في الشركة من 3 ملايين و300 ألف برميل إلى 900 ألف برميل".

وأضاف أن " الكميات المنتجة يتم ضخها لتشغيل مصافي التكرير".

واضطر العراق إلى خفض مستويات إنتاج النفط الخام من مستوى 4 ملايين و273 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الحرب بالمنطقة إلى مستوى مليون و500 ألف برميل يوميا بعد اندلاع الحرب وما رافقها من إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية.

وكان العراق قد بدأ في الثامن عشر من الشهر الحالي بضخ أولى شحنات النفط العراقي الخام من حقول كركوك الشمالية عبر خط أنابيب إقليم كردستان وصولا إالى ميناء جيهان التركي بطاقة 250 ألف برميل يوميا.

وينتظر أن يرفع العراق قريبا متوسط صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي إلى 500 ألف برميل يوميا بعد استكمال إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك- فيشخابور إلى ميناء جيهان التركي.