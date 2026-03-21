قال الفنان باسم سمرة إنه يفكر في الاعتزال، مشيرًا إلى أن العمل في المجال الفني صعب وقاسٍ ويحتاج إلى فترات راحة، معبرًا عن رغبته في السفر والابتعاد لبعض الوقت.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي د. عمرو الليثي على قناة الحياة، حيث تحدث عن كواليس مشواره الفني ورؤيته للوسط الفني.

وأوضح سمرة أن الوسط الفني لا يخلو من التحديات، لافتًا إلى أن ليس جميع العاملين فيه يتمنون الخير للآخرين، مؤكدًا أنه يفضل التعامل بوضوح مع الجميع دون ادعاء الصداقة، وأنه يقدر الصراحة ويرفض النفاق.

وأشار إلى أن هناك مواقف تعرض فيها للاستبعاد من أعمال رغم الاتفاق المسبق، بسبب رفض بعض الأشخاص التعاون معه، مرجعًا ذلك إلى المنافسة والقلق من نجاحه.

وأكد سمرة أنه يحب جميع الأعمال والشخصيات التي قدمها، ولا يشعر بالندم تجاه أي تجربة، معتبرًا أن كل عمل يمثل خطوة في مسيرته الفنية، ومشددًا على أنه لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه.

وأوضح أنه يميل إلى السينما أكثر من التليفزيون، نظرًا لما تمنحه من قيمة ممتدة، كما أعرب عن شغفه بالتمثيل الصامت، وتفضيله التصوير داخل الاستديو مقارنة بالتصوير الخارجي.

وأشار إلى أن النجاح الجماهيري يمثل بالنسبة له المعيار الأهم، مع وجود بعض الآراء النقدية التي وصفها بغير الموضوعية، مؤكدًا حرصه على العمل مع مخرجين متميزين ونصوص قوية.

وأبدى سمرة رغبته في تقديم أدوار جديدة، خاصة الشخصيات التاريخية مثل «إخناتون»، إلى جانب اهتمامه بالأعمال الكوميدية، مؤكدًا أن جودة النص تظل العامل الحاسم في اختياراته.

وتحدث عن عدد من الفنانين الذين يقدرهم، من بينهم أحمد السقا، مشيرًا إلى وجود عمل مرتقب يجمعهما، كما أشاد بموهبة محمد رمضان، وعبّر عن تقديره لعدد من النجمات، منهن منة شلبي وريهام عبد الغفور ونيللي كريم وحنان مطاوع وعبلة كامل.

وأوضح أن بدايته المهنية كانت في مجال التدريس الفني الصناعي، قبل أن يتجه إلى التمثيل ويحقق نجاحًا لافتًا، مؤكدًا أن الصراحة تعد من أبرز سماته الشخصية.

وكشف سمرة عن أعماله المقبلة، من بينها فيلم «برشامة» مع هشام ماجد، وفيلم «بنات فاتن» مع النجمة يسرا، مشيرًا إلى عدم وجود اتفاق حتى الآن على تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «عين سحرية».