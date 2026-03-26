الخميس 26 مارس 2026 4:36 م القاهرة
قد يعجبك أيضا

الجيش العراقي يسقط طائرة مسيرة مجهولة في كركوك

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الخميس 26 مارس 2026 - 3:31 م | آخر تحديث: الخميس 26 مارس 2026 - 3:31 م

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة مجهولة في أحد قواطع الجيش بمحافظة كركوك "250 كم شمالي بغداد".

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن "القوات العراقية رصدت اليوم طائرة مسيرة مجهولة تحلق على مستوى منخفض ضمن قاطع مسئولية الفوج الثالث اللواء الرابع والأربعين، الفرقة المشاة الحادية عشرة، قيادة عمليات كركوك وتعاملت معها بشكل مهني وسريع وتم إسقاط الطائرة في قرية الفاخرة دون تسجيل أية خسائر".

وجددت الوزارة، "جاهزيتها العالية ويقظتها المستمرة في التصدي لأي تهديد يستهدف أمن مناطق المسؤولية وأن مثل هذه المحاولات لن تؤثر على أداء الواجب، وسيتم التعامل معها بحزم وقوة".

اخبار متعلقة


قد يعجبك أيضا

