السودان: اتهام واشنطن للجيش بقصف مستشفى الضعين يفتقر للدقة

ردت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، على تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، التي اتهم فيها الجيش السوداني بقصف مستشفى الضعين بولاية شرق دارفور غربي البلاد.

وقالت الخارجية، في بيان، إن هذه التصريحات "صدرت دون تحقق أو تقصٍ حول الحادث"، معتبرة أنها قد تؤثر على جهود تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وأعربت عن "استهجانها واستنكارها" لتصريحات بولس، مؤكدة أنها "تفتقر إلى الدقة والموضوعية، ولا تخدم إلا أجندة الرعاة الإقليميين للمليشيا الإرهابية (الدعم السريع)".

وشددت على أن هذه التصريحات "تتيح في ذات الوقت الفرصة للمليشيا للهروب من جرائمها النكراء، واستهدافها المستمر للمرافق الصحية في البلاد بقصفها وتدميرها بصورة ممنهجة".

وأكدت الخارجية السودانية حرص الحكومة المطلق على حماية المدنيين والمنشآت المدنية ولا سيما المرافق الطبية، داعية المجتمع الدولي لدعم جهود السلام والاستقرار في البلاد.

وقُتل 64 شخصاً وأُصيب 89 آخرون، جراء هجوم استهدف مستشفى الضعين التعليمي في ولاية شرق دارفور، وفق ما أكدته منظمة الصحة العالمية، السبت.

والأربعاء، قال بولس، في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "الهجوم على مستشفى الضعين التعليمي من قبل القوات المسلحة السودانية أسفر عن مقتل 64 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين".

ويأتي ذلك وسط تبادل الاتهامات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" بشأن المسؤولية عن استهداف المستشفى.

وبجانب دارفور، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.