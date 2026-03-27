وزير الدفاع الإسرائيلي: الضربات ضد إيران ستدخل مرحلة جديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إيران برفع مستوى الضربات العسكرية وتوسيع نطاقها لتشمل أهدافًا ومجالات جديدة، في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين الطرفين.

وجاءت تصريحات كاتس خلال تقييم أمني عُقد اليوم الجمعة في مقر «الكرياه» بتل أبيب، بمشاركة كبار قادة المؤسسة العسكرية، وعلى رأسهم رئيس الأركان إيال زامير، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وقال كاتس: «حذرنا النظام الإيراني من الاستمرار في إطلاق الصواريخ، ومع استمرار القصف، فإن هجمات الجيش في إيران ستنتقل إلى مرحلة أعلى، وستتوسع لتشمل منشآت حيوية تساعد النظام في تشغيل أسلحته ضدنا».

وأضاف: «سنواصل مطاردة قادة النظام وتدمير قدراته الاستراتيجية، وسيدفعون أثمانًا باهظة ومتزايدة على جرائم الحرب هذه»، مؤكدًا أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.

ميدانيًا، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات مكثفة خلال الليل استهدفت عشرات المنشآت العسكرية التابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني.

ووفق بيان عسكري، شملت الهجمات مواقع لإنتاج وتطوير مكونات الصواريخ الباليستية، ومصانع لبطاريات الوسائل القتالية، إضافة إلى قواعد تدريب ومخازن لمنظومات صاروخية مخصصة لاستهداف الطائرات.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد «تصفية» مجموعة من عناصر وحدة الصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوري داخل مبنى عسكري في طهران أثناء التحضير لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مؤكدًا تدمير منصات إطلاق وأنظمة دفاع جوي ومواقع استطلاع خلال هذه الهجمات.