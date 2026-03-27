عراقجي: نتنياهو راهن بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين وبأرواحهم

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، راهن بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين وبأرواحهم، وذلك بسبب الهجمات التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على بلاده.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة.

وكتب عراقجي أن "نتنياهو راهن بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين وبأرواح الأمريكيين. وبعد خسارته هذا الرهان، يجعل الآن المتقاعدين الأمريكيين أو أولئك الذين سيتقاعدون يدفعون الثمن".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.