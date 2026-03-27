إيران تهدد بقصف مصانع صلب في إسرائيل ودول عربية وتطالب بإخلاء مقراتها فورا

هددت إيران، مساء اليوم الجمعة، باستهداف 6 مصانع كبرى للصلب والحديد في إسرائيل وعدد من دول المنطقة، وذلك ردًا على الغارات الجوية التي استهدفت منشآت نووية ومصانع فولاذ رئيسية داخل الأراضي الإيرانية.

وأصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرًا شديد اللهجة للشركات الصناعية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، مطالبًا بإخلاء مقراتها ومنشآتها فورًا.

كما دعت طهران السكان المقيمين في محيط كيلومتر واحد من هذه المنشآت إلى مغادرة منازلهم، في إشارة إلى احتمال تنفيذ ضربات صاروخية وشيكة تستهدف مواقع صناعية في المنطقة.

وشملت قائمة الأهداف التي أعلنت عنها إيران ستة مصانع رئيسية، هي: مصنع «يهودا للصلب» في مدينة أسدود، ومصنع «حديد» في مدينة الجبيل بالسعودية، ومصنع «إميريتس ستيل» في أبوظبي بالإمارات، ومصنع «قطر ستيل» في مدينة مسيعيد بقطر، ومصنع «فولاذ» في مدينة الحد بالبحرين، إضافة إلى شركة «المتحدة لصناعة الحديد» في منطقة الشعيبة بالكويت، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من قصف منشآت نووية إيرانية في أراك ويزد، إلى جانب مصانع لإنتاج الفولاذ تُعد من ركائز الصناعة العسكرية والمدنية في إيران، ما ينذر باتساع نطاق المواجهة ليشمل البنية التحتية الاقتصادية والصناعية في المنطقة.