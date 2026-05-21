الاتحاد الأوروبي يترقب توقعات اقتصادية جديدة وسط مخاوف من أزمة غلاء بسبب حرب إيران ومضيق هرمز

من المقرر أن تعرض المفوضية الأوروبية أحدث توقعاتها الاقتصادية اليوم الخميس، في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لاحتمال مواجهة أزمة غلاء معيشة ناجمة عن الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وفي توقعاتها نصف السنوية الأخيرة الصادرة في نوفمبر، أبدت المفوضية قدرا من التفاؤل الحذر، إذ كان من المتوقع أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 4ر1% في عام 2026، بينما كان يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بنسبة 2ر1%.

وكان من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1ر2% في الاتحاد الأوروبي و9ر1% في منطقة اليورو، وهو مستوى قريب من معدل التضخم المستهدف لدى الاتحاد الأوروبي البالغ 2%.

وفي أبريل/نيسان، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026 نحو 8ر2%، بينما يصل في منطقة اليورو إلى 6ر2%.

وارتفعت أسعار الوقود الأحفوري عالمياً نتيجة الحرب في إيران وإغلاق طهران لمضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات الشحن البحري.

وكانت الحكومة الألمانية في برلين قد خفّضت بالفعل توقعاتها الاقتصادية لعام 2026 إلى نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر0%.