ترامب يعتزم التحدث مع رئيس تايوان وسط توترات مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يعتزم التحدث مع رئيس تايوان لاي تشينج تي، ما يفتح الباب أمام اتصال مباشر من المرجح أن يثير غضب بكين وسط توترات بشأن احتمال إبرام صفقات أسلحة أمريكية جديدة لتايوان.

وعندما سأله صحفيون عما إذا كان ينوي الاتصال بلاي قبل اتخاذ قرار بشأن مبيعات أسلحة إضافية لتايوان، أجاب ترامب: "سأتحدث معه. أنا أتحدث مع الجميع".

وأضاف ترامب: "لدينا هذا الوضع تحت السيطرة بشكل جيد للغاية. لقد عقدنا اجتماعا رائعا مع الرئيس (الصيني) شي (جين بينج). كان مذهلا بالفعل. كثير منكم كانوا هناك. سنعمل على ذلك، مشكلة تايوان".

ومن شأن إجراء محادثة مباشرة بين رئيس أميركي في منصبه ورئيس تايواني أن يشكل خروجا عن عقود من الممارسات الدبلوماسية، فقد حولت واشنطن اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين عام 1979، ومنذ ذلك الحين لم ترد معلومات علنية عن أي مكالمة هاتفية علنية بين قادة الولايات المتحدة وتايوان أثناء توليهم مناصبهم.

ورغم ذلك، حافظت الولايات المتحدة على علاقات غير رسمية مع تايوان ودعمت قدراتها الدفاعية، خصوصا من خلال صفقات الأسلحة. وتأتي تصريحات ترامب وسط توترات بشأن حزمة أسلحة أمريكية جديدة محتملة لتايوان، يقال إن قيمتها قد تصل إلى 14 مليار دولار.