نمو الصادرات والواردات اليابانية رغم المخاوف بشأن إمدادات النفط

زادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر14% سنويا، وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الخميس، مما يشير إلى استمرار ازدهار التجارة الخارجية لليابان رغم المخاوف من اضطراب إمدادات النفط والغاز الطبيعي بسبب الحرب في إيران.

وزادت الصادرات خلال أبريل بأكثر من التوقعات، لتواصل نموها للشهر الثامن على التوالي، حيث زادت صادرات أشباه الموصلات بنحو 42% من حيث القيمة مقارنة يالشهر السابق. وساهم ازدهار الطلب على رقائق الكمبيوتر وغيرها من المستلزمات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أرباح استثنائية للكثير من شركات صناعة التكنولوجيا المتقدمة في آسيا.

وزادت الواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر9% سنويا.

وسجل الميزان التجاري لليابان خلال أبريل فائضا قيمته 9ر301 مليار ين (9ر1 مليار دولار) مقابل عجز خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وفائض قيمته 643 مليار ين في مارس .

كما ساهمت زيادة صادرات المنتجات الطبية والورقية والآلات الكهربائية في زيادة الصادرات اليابانية ككل خلال أبريل .

وفي حين زادت الواردات اليابانية ككل، تراجعت واردات النفط من حيث القيمة بنسبة 50% سنويا تقريبا، في حين تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20%. تضررت واردات النفط والغاز الطبيعي المسال، نتيجة إغلاق مضيق هرمز على الخليج، وهو الممر الرئيسي لصادرات الطاقة من الخليج الفارسي نتيجة الحرب في إيران.