تقارير: خلاف بين ترامب ونتنياهو بشأن إيران وسط مقترحات سلام جديدة وجهود لوقف التصعيد

أفادت تقارير لوسائل إعلام أمريكية من بينها أكسيوس ووول ستريت جورنال نقلا عن مصادر لم يتم الكشف عنها، يوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخلا في خلاف خلال محادثة حديثة بشأن كيفية التعامل مع إيران.

وتركز الخلاف، بحسب التقارير، على تباين وجهات النظر بشأن مقترح مُعدّل يهدف إلى إنهاء الصراع مع إيران. ونقل أكسيوس عن مصدر أن نتنياهو كان في حالة غضب شديد بعد الاتصال الذي جرى يوم الثلاثاء.

وذكرت التقارير أن قطر وباكستان، إلى جانب شركاء آخرين، قدموا مقترح سلام محدثا يهدف إلى سد الفجوة بين واشنطن وطهران.

ونُقل عن ترامب قوله إن نتنياهو "سيفعل ما أريده منه".

وبعد تهديدات متجددة ضد إيران خلال الأسابيع الأخيرة، قال ترامب إنه سيؤجل شن ضربة عسكرية جديدة بسبب وجود مفاوضات جادة جارية، واصفا هذه المحادثات بأنها تطور إيجابي.

لكن نتنياهو، بحسب التقارير، لا يزال متشككا في المفاوضات، ويريد استئناف الحرب التي شُنت بشكل مشترك في نهاية فبراير/شباط بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر.