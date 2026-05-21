الحكومة الألمانية تخطط للاستحواذ على حصة في مجموعة الدفاع الفرنسية الألمانية «كيه إن دي إس»

قررت الحكومة الألمانية الاستحواذ على حصة في مجموعة الدفاع الفرنسية الألمانية (كيه إن دي إس) بعد أشهر من الدراسة، وفق ما أفاد به مصدر حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وتخطط برلين للاستحواذ في البداية على حصة تبلغ 40% في الشركة المصنعة لدبابات "ليوبارد 2" وأنظمة بانتسرهاوبيتزه 2000 المدفعية، على أن يتم خفض هذه الحصة إلى 30% خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، بحسب المصدر.

وتأسست شركة "كيه إن دي إس" نتيجة اندماج شركة "كراوس-مافاي فيجمان" الألمانية و"نيكستر" الفرنسية، وهي مملوكة حاليا بشكل مشترك للعائلة الألمانية المالكة لكراوس-مافاي فيجمان والدولة الفرنسية، فيما قدرت تقارير إعلامية قيمتها بنحو 20 مليار يورو (3ر23 مليار دولار) قبل طرحها المخطط في البورصة.

ووفقا للمصدر، ترغب ألمانيا أيضا في أن تخفض فرنسا حصتها الحالية البالغة 50% إذا أمكن، وتسعى برلين للحصول على ضمانات بأن ألمانيا وفرنسا ستحتفظان بحقوق متساوية في القضايا الرئيسية مثل قرارات مواقع الإنتاج، حتى بعد خفض الحصة الألمانية إلى 30%.

وأضاف المصدر أن سعر الشراء سيعتمد على سعر الطرح العام الأولي الذي تباع به الأسهم للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى أن ألمانيا لن تدفع علاوة مقابل الحصة، فيما ستشرف وزارة الاقتصاد الألمانية على الاستثمار.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس طرح لأول مرة فكرة امتلاك الدولة حصة في "كيه إن دي إس" العام الماضي ضمن توجه أوسع لتعزيز دور الحكومة في قطاع الصناعات الدفاعية الألمانية.