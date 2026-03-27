خطة مجلس السلام تكشف: جدول زمني لتفكيك سلاح حماس وإنهاء شبكة الأنفاق

كشفت وكالة رويترز عن فحوى وثيقة صادرة عن «مجلس السلام» الذي شكّله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم تقديمها إلى حركة حماس، وتتضمن خطة زمنية لتفكيك سلاح الفصائل في قطاع غزة وتدمير شبكة الأنفاق، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع.

وبحسب الخطة، يُطلب الموافقة على تدمير شبكة الأنفاق تحت قطاع غزة، والتخلي عن السلاح على مراحل تمتد ثمانية أشهر، ضمن جدول زمني يبدأ بتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولية الأمن في القطاع، وينتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل بعد التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح.

وأوضحت الوثيقة أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة هي لجنة تكنوقراط فلسطينية مدعومة من الولايات المتحدة، ستتولى إدارة القطاع أمنيًا وإداريًا خلال مراحل التنفيذ.

وكان مجلس السلام قد قدم الخطة إلى حركة حماس الأسبوع الماضي، دون أن تعلن الحركة موقفًا رسميًا حتى الآن، بينما قال مسؤول في الحركة إن المقترح لا يزال قيد الدراسة.

في المقابل، أصدرت فصائل فلسطينية أخرى، من بينها حركة الجهاد الإسلامي، بيانات انتقدت الخطة، معتبرة أنها تعطي أولوية لنزع السلاح على حساب ملفات إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي.

* شقان للخطة من 12 بندًا

تتضمن الخطة وثيقتين، الأولى من 12 بندًا بعنوان «خطوات استكمال تنفيذ خطة ترامب للسلام الشامل في غزة»، والثانية بعنوان «المراحل الرئيسية للجدول الزمني»، وتشمل خمس مراحل يتم خلالها تسليم أسلحة الفصائل خلال ثمانية أشهر.

وتنص الوثيقة على أن جميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، بما فيها الجهاد الإسلامي، ستشارك في عملية نزع السلاح بإشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وجاء في أحد البنود أن إدارة القطاع ستكون وفق مبدأ «سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد»، بحيث لا يُسمح بحيازة السلاح إلا للأفراد المخولين من اللجنة، مع وقف جميع الأنشطة المسلحة.

كما نصت الوثيقة على أن عملية نزع السلاح ستكون بقيادة فلسطينية، مع التحقق الدولي من خلال لجنة خاصة لحصر وجمع السلاح، بدعم من قوة استقرار دولية.

ومن المقرر أن يتولى نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام، تشكيل لجنة التحقق من جمع السلاح.

وأشارت الوثيقة إلى أن إدخال مواد إعادة الإعمار، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، سيكون مشروطًا بإثبات خلو المناطق من السلاح وخضوعها لإدارة اللجنة الوطنية.

* خطة نزع السلاح خلال 8 أشهر

لا تتضمن الخطة، المكونة من 12 بندًا، أي إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية أو الاستقلال.

ووفق الجدول الزمني، تنقسم الخطة إلى خمس مراحل:

المرحلة الأولى (15 يومًا): تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة كامل السلطات الأمنية والإدارية، مع بدء إجراءات حصر السلاح.

المرحلة الثانية (اليوم 16 إلى 40): تقوم إسرائيل بإزالة الأسلحة الثقيلة من المناطق الخاضعة لسيطرتها، مع نشر قوة أمنية دولية.

المرحلة الثالثة (اليوم 31 إلى 90): استكمال السيطرة على المناطق التي كانت تحت نفوذ حماس، وتدمير الأنفاق والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

المرحلة الرابعة (اليوم 91 إلى 250): تسجيل وجمع الأسلحة الخفيفة، وبدء انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيًا وفق آلية تحقق.

المرحلة الخامسة: مرحلة التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح، يعقبها انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، مع بدء عملية إعادة الإعمار الشاملة.