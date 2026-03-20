ظهور مفاجئ لشيرين عبد الوهاب مع ابنتها في العيد: يا أطيب شعب في الدنيا

- مصدر يكشف: شيرين تتلقى العلاج في مصر وتحسن ملحوظ في حالتها

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور لها عبر تطبيق «تيك توك»، من خلال مقطع فيديو نشرته ابنتها على أغنية «أكثر وأكثر» للفنانة أنغام.

وحرصت شيرين على توجيه رسالة لجمهورها، حيث علّقت على الفيديو قائلة: «كل سنة وأنتم طيبين يا أطيب شعب في الدنيا»، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو، حيث عبّر كثيرون عن سعادتهم بظهورها مجددًا بعد فترة من الغياب، متمنين لها الشفاء والعودة قريبًا إلى نشاطها الفني.

آخر تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب

وفي سياق متصل، كشفت الناقدة الفنية مها متبولي، خلال لقائها في برنامج «كشف حساب» الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام، عن تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدة أن الفنان أحمد سعد كان من أبرز الداعمين لها خلال أزمتها الأخيرة، وكان يرافقها أثناء تلقي العلاج.

وأضافت أن شيرين تتلقى العلاج حاليًا داخل مصر، نافية ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سفرها إلى سويسرا، مشيرة إلى تحسن حالتها بشكل ملحوظ، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التعافي الكامل.