مدير مكافحة الإرهاب الأمريكي السابق ينفي تسريب وثائق سرية

نفى جو كينت، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة السابق، الذي استقال مؤخرًا احتجاجًا على الحرب مع إيران، يوم الجمعة مزاعم بأنه سرب معلومات سرية بشكل غير قانوني.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (AP) نقلاً عن مصدر مطلع أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق فيما إذا كان كينت قد سرب مثل هذه المعلومات. وأوضح المصدر أن التحقيق بدأ قبل استقالته يوم الثلاثاء الماضي، ولم تُكشف تفاصيل إضافية.

وقال كينت في برنامج "Megyn Kelly Show" على قناة Sirius XM: "بالنسبة لمزاعم التسريب، أنا لست قلقًا لأنني أعلم أنني لم أرتكب أي مخالفة". وأضاف أن استهدافه جاء لأنه تحدث بشكل علني.

وأشار كينت: "أنا قلق لأننا جميعًا رأينا كيف ينزل مكتب التحقيقات الفيدرالي والحكومة بكل ثقلها على الأفراد الذين يتحدثون علنًا".

وكان كينت قد أعلن استقالته يوم الثلاثاء الماضي، قائلاً إنه لا يستطيع دعم الحرب التي تخوضها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران "بضمير مستريح".

وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن إيران "لا تشكل خطراً وشيكًا على بلادنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب تحت ضغوط من إسرائيل واللوبي القوي الخاص بها في أمريكا".

وبصفته رئيسًا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كان كينت مسؤولًا عن وكالة مكلفة بتحليل ورصد المخاطر الإرهابية.

وقال في خطاب استقالته إن قراره يعود إلى غياب المنطق وراء الضربات على إيران.

من جانبه، صرح الرئيس ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أنه كان دائمًا يرى كينت "ضعيفًا فيما يتعلق بالأمن"، وأنه إذا كان شخص ما في الإدارة لا يعتقد أن إيران تمثل تهديدًا، "فإننا لا نريد هؤلاء الأشخاص". وأضاف: "إنهم ليسوا أذكياء ولا يتمتعون بالفطنة، فإيران خطر جسيم".