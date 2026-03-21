مخرج «عين سحرية»: باسم سمرة نجم كبير ويُجيد التعبير دون كلام

أعرب المخرج السدير مسعود عن سعادته بردود الفعل التي حققها مسلسل «عين سحرية»، مشيرًا إلى حالة التفاعل والإشادة التي حظي بها العمل منذ عرضه.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي د. عمرو الليثي على قناة الحياة، حيث تحدث عن كواليس التعاون مع أبطال المسلسل.

وأوضح مسعود أن الفنان باسم سمرة يُعد من النجوم الكبار، لافتًا إلى تعاونهما السابق في مسلسل «منعطف خطر»، ومؤكدًا أن ما يميزه هو قدرته على التعبير بأدواته التمثيلية، خاصة من خلال نظراته، حيث يستطيع نقل الإحساس دون الاعتماد على الحوار.

وأشار إلى حرصه على منح الممثل الوقت الكافي لتقديم أفضل ما لديه، مؤكدًا أن اختيار باسم سمرة لدور «زكي» جاء عن قناعة منذ البداية، نظرًا لما يمتلكه من موهبة وإصرار على تقديم أداء متميز.

من جانبه، عبّر باسم سمرة عن اعتزازه بالتعاون مع السدير مسعود، مشيرًا إلى أنه ينتمي لأسرة فنية، وأن العمل معه يمنح الممثل حالة من الراحة والثقة التي تنعكس على الأداء.

وأكد مسعود وجود حالة من التفاهم والانسجام بينه وبين سمرة، لافتًا إلى تعاونهما في أكثر من عمل، وهو ما ساهم في تقديم مشاهد قوية ومؤثرة ضمن أحداث المسلسل.

وتطرق إلى الجدل الذي أثير حول أحد مشاهد تزوير كارنيه النقابة، موضحًا أنه قدّم المشهد وفق رؤية فنية محددة، وأن دوره كمخرج يقتضي طرح الفكرة والرسالة التي يحملها العمل.