أفاد زياد قاسم مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، بوصول دفعة جديدة من المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين إلى الجانب المصري عبر معبر رفح، ضمن جهود الإجلاء الطبي المستمرة في ظل الأزمة الراهنة.

وأوضح «قاسم» أنه فور وصول الحالات يتم إجراء الكشف الطبي المبدئي من قبل فرق تابعة لوزارة الصحة المصرية، على أن يتم توزيع المصابين على مستشفيات شمال سيناء، ثم مستشفيات مدن القناة، مع تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات العاصمة القاهرة.

وأضاف أن المعبر شهد أيضًا استقبال دفعات من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في المستشفيات المصرية خلال الفترة الماضية، في إطار استمرار التنسيق الطبي والإنساني بين الجانبين.

وأشار إلى وجود عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية مصطفة في المنطقة الأمامية للمعبر، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، باعتباره المنفذ الرئيسي لدخول المساعدات.