تحدثت الفنانة يسرا اللوزي، بطلة مسلسل «كان يا مكان»، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني 2026، عن طقوسها خلال عيد الفطر المبارك، مازحة: "الكحك والغريبة دا أهم حاجة".

وقالت خلال تصريحات على برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة "الحياة"، إن العيد يُمثل اجتماع العائلة بالنسبة لها، مضيفة: "وأنا صغيرة كنت بتغدى عند جدتي الله يرحمها دلوقت بنحاول نتجمع من تبقى من العيلة نتغدى مع بعض وبنقضي يوم".

ولفتت إلى أنها تقضي العيد مع أسرتها، خصوصًا عقب انشغالها بالتصوير أثناء شهر رمضان، موضحة أنها أنهت تصوير مشاهدها مبكرًا هذا العام، مقارنة بالسنوات السابقة منذ 2016، حيث كانت تتأخر في التصوير حتى نهاية الشهر، قائلة: "حظي حلو السنة دي إن أنا قدرت أبقى موجودة مع الأسرة ومع الأصدقاء في رمضان وإن شاء الله في العيد".

ووجهت التهنئة لحماتها بحلول عيد الفطر، قائلة: "هبعث برقية تهنئة لحماتي لأن هي أمي الثانية وأقول لها إني بحبها وربنا يخليها لينا".

وعلى صعيد آخر، تطرقت اللوزي إلى كواليس مشاركتها في مسلسل «كان يا مكان»، قائلة إن الكاتبة والمؤلفة شرين دياب، والمخرج كريم العدل، حدّثاها عن الشخصية «داليا» هاتفيًا، وأرسلا لها عددّا من الحلقات لقراءتها بالتزامن مع مهرجان الجونة.

وأوضحت أنها لم تملك الوقت الكافي لقراءة هذه الحلقات حينها، لذا ناقشت المُخرج كريم العدل حول العمل هاتفيًا، ثم التقت بالمؤلفة شرين دياب بالمهرجان، لتحدثها عن الشخصية، مضيفة: «بصيت على أول حلقتين ومن أول لحظة تعاطفت مع داليا وفهمتها».

وتابعت أن المؤلفة حاولت شرح الأبعاد النفسية للشخصية التي ستؤديها«داليا»، لافتة إلى فهمها للشخصية منذ البداية وخاصة مع وصولها لسن الأربعين منذ أشهر، وهو نفس عمر الشخصية في العمل.

وأضافت: "قلتلها متقلقيش يا أستاذة شرين أنا فاهمة الشخصية كويس جدًا لأن هي في أول حلقة بتم 40 وأنا لسا تامة الـ40 قبلها بشهر ونص، قبل المهرجان فهي نفس المرحلة".

وأشارت اللوزي إلى إدركها لما يُمكن أن يمر به الزواج من مصاعب وفترات جيدة، نظرًا لاكتسابها خبرة حياتية وزواجها لفترة طويلة، معلقة: "حسيت إن هو مش حاجة غريبة عليا".

وأكدت أنها قبلت المشاركة في العمل فورًا، خصوصًا بعد معرفتها بالفنانين المشاركين في العمل، ومنها الفنان القدير ماجد الكدواني، مضيفة أنها تمنت العمل معه منذ 10 سنوات، وقائلة: "الحمد لله جت لي الفرصة دي".

وعبّرت عن شعورها بالضيق لقلة المشاهد التي جمعتها مع الكدواني، نظرًا لانفصال شخصياتهما في العمل.

وذكرت أنها المرة الأولى التي تعمل فيها مع المخرج كريم العدل، رغم صداقتهما الطويلة، مضيفة أنها سعيدة بالعمل مع مديرة التصوير نانسي عبدالفتاح، وغيرها.