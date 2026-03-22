الحماية المدنية بالقاهرة تكثف جهودها للسيطرة على حريق نشب بمصنع كراسي بالدويقة

الأحد 22 مارس 2026 1:49 م القاهرة
مصطفى راضي
نشر في: الأحد 22 مارس 2026 - 1:42 م | آخر تحديث: الأحد 22 مارس 2026 - 1:42 م

تكثف قوات الحماية المدنية بالقاهرة، جهودها للسيطرة على حريق نشب داخل مصنع كراسي بلاستيك بمنطقة الدويقة التابعة لمنشأة ناصر.

البداية جاءت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد باشتعال حريق هائل داخل مصنع كراسي بلاستيك بمنطقة الدويقة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء مدعومة بسيارة إسعاف لمكان الحريق.

وبوصول القوات الأمنية لمكان الحريق فرضت كردونا أمنيا حول المنطقة وبدأت في التعامل مع ألسنة اللهب لمحاولة السيطرة على الحريق قبل امتداده للمجاورات.

وساهم عدد من الأهالي في مساعدة قوات الحماية المدنية، في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.


