رسالة نائب رئيس الترجي بعد الفوز على الأهلي

رياض بلنور، نائب رئيس نادي الترجي الرياضي التونسي، عن سعادته بفوز فريقه على الأهلي، في المباراة التي جرت مساء السبت، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجه رياض بلنور، نائب رئيس نادي الترجي، الشكر إلى رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، خلال ظهوره في إذاعة "راديو موازييك" دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.

وقال نائب رئيس الترجي: "أود أن أوجه الشكر للسيد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، ونحبه وهو يقظ لكرة القدم التونسية، ولكن أقول له أحسنت والحمد لله الترجي يشرف تونس في المحافل الدولية".

ورد مذيع الإذاعة التونسية، مفسرًا: "أرى أن حديثه له علاقة بالاجتماع الذي تم عقده وتضمن منح المغرب لقب كأس أمم أفريقيا، وتم خلاله رفض تمرير شكوى الأهلي الخاصة بالاستئناف الخاصة بالجماهير".