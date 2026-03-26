أمين عام مجلس التعاون الخليجي: دول الخليج تفاجأت بالضربات الأمريكية على إيران ولم تسمح بذلك

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، اليوم الخميس ، أن دول المجلس تفاجأت بالضربات الأمريكية على إيران ولم تسمح بذلك ، مشيرا إلى أنهم أبلغوا الجانب الإيراني بهذا الموقف.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن البديوي قوله ، في تصريحات صحفية اليوم ، إن أكثر من خمسة آلاف صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة خلال 25 يومًا من العدوان الإيراني على دول الخليج، تمثل 85% من إجمالي الصواريخ المُطلقة من إيران خلال هذه الحرب.

وأضاف أن "أي اضطراب موجه للخليج يؤثر على الاقتصاد العالمي ويجب محاسبة المسؤولين الإيرانيين ، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تتحلى بأعلى درجات ضبط النفس للحد من توسع رقعة الحرب.

ولفت البديوي أن إيران ووكلاءها في المنطقة استهدفوا مناطق مدنية في دول الخليج ، مشددا على ضرورة أن يحاسب المجتمع الدولي المسؤولين الإيرانيين.

وأوضح أن السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تجاوز كل الحدود ويجب أن يتوقف، مشيرا إلى أنهم تقدموا بطلب دولي بعدم استهداف المنشآت الحيوية.