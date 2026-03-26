منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: حرب إيران تعيق النمو الاقتصادي العالمي

ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها صدر، اليوم الخميس، أن حرب إيران "تختبر مرونة الاقتصاد العالمي"، ومن المتوقع أن تتسبب في إعاقة النمو الاقتصادي هذا العام.

وتوقعت المنظمة، تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.9% هذا العام، قبل أن يرتفع قليلا ليصل إلى 3.0% في عام 2027.

وأوضحت أن المسار غير المتوقع للصراع في الشرق الأوسط يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليص الطلب، وهو ما يؤدي إلى تقليل الزخم الإيجابي الناتج عن الاستثمار في التقنيات الجديدة، وحالة الزخم المُرحلة من العام السابق.

وأوضحت المنظمة أن فرض حصار على مضيق هرمز وتضرر البنية التحتية للطاقة، تسببا في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وتعطيل إمدادات مواد أساسية أخرى مثل الأسمدة.