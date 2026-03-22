نتنياهو من موقع سقوط الصاروخ: سننتصر لكن لا أعرف متى

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) لتفقد موقع سقوط الصواريخ في عراد جنوب إسرائيل وأصدر بيانًا دعا فيه السكان إلى الالتزام التام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وقال نتنياهو: "أنا هنا في عراد. لقد حدثت معجزة هنا، لم يُقتل أحد. لكننا لا نريد الاعتماد على المعجزة وحدها. لقد مرّت عشر دقائق كاملة من لحظة الإنذار حتى سقوط الصاروخ. سقط الصاروخ هنا، بين المباني. ولو أن الجميع دخلوا المناطق المحمية خلال تلك الفترة، الملاجئ الموجودة تحت كل منزل هنا، لما أُصيب أحد بأذى. ولما تعرض أحد لإصابة"، بحسب موقع "العربية.نت" الإخبارية.

في ختام خطابه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية، مؤكداً أن الملاجئ توفر الأمان وأن الجبهة الداخلية جزء من المعركة. ودعا المواطنين إلى التوجه فوراً إلى المناطق المحمية عند سماع التحذيرات، مشيراً إلى أن البلاد ماضية نحو النصر.