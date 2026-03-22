إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، بأن إيران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وذكر التلفزيون الإيراني في بثه: "بدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة (إسرائيل)".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الحرس الثوري الإيراني، أن الموجة 74 من عملية "الوعد الصادق 4" أدت إلى انهيار منظومة الدفاع متعددة الطبقات الأمريكية والإسرائيلية في غرب آسيا وتعطل أنظمة دعم الأسلحة الأمريكية.

وأضاف في بيان، أن "الموجة الرابعة والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4 "، أدت إلى حالة من الارتباك الاستراتيجي لدى قيادة "سنتكوم"، وانهيار منظومة الدفاع متعددة الطبقات الأمريكية والصهيونية في غرب آسيا، وتعطّل أنظمة دعم الأسلحة الأمريكية، ما غير معادلات الحرب لصالح إيران، نتيجة الإجراءات والضربات الذكية والاحترافية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ضد الأعداء".