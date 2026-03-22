الأحد 22 مارس 2026 4:18 م القاهرة
الاحتلال يتوغل في الناقورة جنوب لبنان بغطاء من القصف المدفعي

وكالات
نشر في: الأحد 22 مارس 2026 - 3:51 م | آخر تحديث: الأحد 22 مارس 2026 - 3:51 م

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في بلدة الناقورة بقضاء صور جنوبي لبنان، وسط غطاء من القصف المدفعي والرشاش.

وفي وقت سابق أوردت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على بلدة "يحمر الشقيف" في قضاء النبطية بمحافظة النبطية، التي تطل على نهر الليطاني.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال الأحد، إنه وجه الجيش بهدم منازل اللبنانيين في ما أسماها بـ"قرى خط المواجهة الأمامية" والجسور على نهر الليطاني.

وفي وقت سابق، قتل إسرائيلي في سيارته قرب الحدود مع لبنان فيما قالت إسرائيل إن الهجوم تم انطلاقا من الأراضي اللبنانية.

اخبار متعلقة


