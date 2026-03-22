أفاد مصدر أمني عراقي، بأن قوة أمنية تمكنت من العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت محيط مطار بغداد الدولي فجر اليوم.

وأوضح المصدر، أن المنصة كانت مثبتة داخل سيارة مدنية، مشيراً إلى أن الصواريخ أُطلقت من منطقة حي الجهاد غربي العاصمة بغداد، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأضاف أن القوات الأمنية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة في موقع العثور، وفتحت تحقيقاً لمعرفة الجهات المسئولة عن الهجوم وتفاصيل عملية الإطلاق.

وتعرّض مجمع مطار بغداد الدولي، الذي يضمّ مركزًا للدعم اللوجستي تابعًا للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيّرات ليل السبت ـ الأحد.

وقال مسئول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لوكالة فرانس برس،إن الهجمات الثماني وقعت في أوقات متفرقة واستمرت حتى فجر اليوم الأحد، وسقط جزء من الصواريخ في محيط مركز الدعم اللوجستي، دون وقوع إصابات.

وأوضح أن إحدى المسيّرات سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية القريبة من المطار، ما تسبب بأضرار مادية.