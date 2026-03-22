كشف الهلال الأحمر الإيراني، عن أحدث الإحصاءات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالوحدات المدنية خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية على البلاد.

وقالت في بيان، إن إجمالي عدد الوحدات المدنية المتضررة بلغ 81365 وحدة، منها 61555 وحدة سكنية و19020 وحدة تجارية في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى تضرر 275 مركزًا طبيًا وعلاجيًا وصحيًا وطوارئ، و498 مدرسة تعليمية، و17 مركزًا للهلال الأحمر، و3 طائرات هليكوبتر، و48 مركبة تشغيلية، بما في ذلك سيارات إسعاف الهلال الأحمر والطوارئ، ومركبات الإنقاذ والدعم.

ولفتت إلى أن مهاجمة هذه المراكز والمعدات لا تقتصر على تدمير مبنى أو مركبة فحسب، بل هي هجوم مباشر على الشرايين الحيوية لبقاء الإنسان.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة من قبل المؤسسات الدولية لوقف الهجمات على المدنيين وعمال الإغاثة والمراكز الطبية والبنية التحتية الحيوية، فضلاً عن المتابعة القانونية والتنظيمية من قبل المؤسسات الدولية المسئولة.