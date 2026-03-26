الحوثيون: قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران ضد أمريكا وإسرائيل سيكون يمنيا مستقلا

أكد ثلاثة مسؤولين من جماعة أنصار الله (الحوثيين)، أن أي قرار بشأن الانخراط في الحرب إلى جانب إيران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل "سيكون قرارا يمنيا بحتا ومستقلا ولا تمليه طهران".

وفي الوقت نفسه، أفادت استخبارات غربية أن روسيا تقترب من إرسال طائرات بدون طيار "درونز" لدعم إيران في ظل الحرب المستمرة.

وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثيين تدعم إيران تاريخيا ودينيا، لكنها لم تشارك حتى الآن في النزاع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرة إلى استمرار خطوط الإمداد بين طهران والجماعة دون تأثر يُذكر بسبب الحرب.

وأكدت قناة "برس تي في" الإيرانية أن الحوثيين يعيشون حالة تأهب قصوى، مع احتفاظهم بقدرات عسكرية تمكنهم من التحرك عند الضرورة لدعم محور حلفائهم في المنطقة، بحسب قناة "المسيرة" اليمنية الحوثية

وأشار المصدر إلى قدرة إيران على تشكيل تهديد استراتيجي في مضيق باب المندب والسيطرة على الملاحة في البحر الأحمر عند الحاجة، مستعرضا قدرة الحوثيين السابقة على تعطيل الملاحة وفرض وجودهم في الممر البحري الحيوي.