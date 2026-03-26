صحيفة همشري الإيرانية: الجيش وضع مواقع استراتيجية بالسعودية والكويت ضمن أهدافه

• لاستهدافها "في حال اتخاذ خطوة عدائية" ضد إيران

قالت صحيفة "همشري" الإيرانية إن القوات المسلحة وضعت بنك أهداف يتضمن مواقع إستراتيجية في السعودية والكويت على طاولتها، في ظل العدوان المستمر من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة الإيرانية، الأربعاء، عن مسؤول في البلاد لم تكشف عن اسمه، أن أي خطوة "عدائية" ضد إيران ستؤدي إلى رد عسكري.

وتابعت: "في حال اتخاذ خطوة عدائية، فإن المنطقة النفطية المشتركة بين الكويت والسعودية، وحقول النفط في الوفرة وبرقان، ومحطتي الطاقة في الزور والشعيبة، إلى جانب بنى تحتية استراتيجية أخرى، مدرجة ضمن قائمة أهداف الرد".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مئات القتلى بينهم مسؤولون بارزون، على رأسهم المرشد علي خامنئي، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بمواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، إلا أن بعض الهجمات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه فورا.