الحرس الثوري الإيراني: انهيار منظومة الدفاع متعددة الطبقات الأمريكية والإسرائيلية

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إن الموجة 74 من عملية "الوعد الصادق 4" أدت إلى انهيار منظومة الدفاع متعددة الطبقات الأمريكية والإسرائيلية في غرب آسيا وتعطل أنظمة دعم الأسلحة الأمريكية.

وأضاف في بيان أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية: "الموجة الرابعة والسبعين من عملية الوعد الصادق 4 أدت إلى حالة من الارتباك الاستراتيجي لدى قيادة سنتكوم، وانهيار منظومة الدفاع متعددة الطبقات الأمريكية والصهيونية في غرب آسيا، وتعطّل أنظمة دعم الأسلحة الأمريكية، ما غير معادلات الحرب لصالح إيران، نتيجة الإجراءات والضربات الذكية والاحترافية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ضد الأعداء".

وأضاف البيان أن "العملية تم تنفيذها ضد قواعد الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ووسط وجنوب إسرائيل، استمرارا لسيناريوهات مخطط لها مسبقا ضمن لعبة الحرب باستخدام تكتيكات جديدة وأنظمة مطورة".

وتابع: "كما تم تدمير قواعد عسكرية ومراكز أمنية في تل أبيب، وبتاح تكفا، وحولون، ورامات غان، وذلك منذ صباح اليوم، نتيجة إصابة مباشرة بصواريخ ثقيلة من طراز "قدر" و"خيبرشكن" و"خرمشهر 4".

منذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.



