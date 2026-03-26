أفيحاي شترن مهاجما حكومة نتنياهو لعدم توفير حماية لمستوطنات الشمال:

اتهم رئيس بلدية مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل أفيخاي شترن، حكومة بنيامين نتنياهو بـ"الفشل"، لعدم توفيرها الحماية للمستوطنين خلال الحرب، معتبرا أن إسرائيل وليس "حزب الله" هي التي تحاربه.

ومنذ 2 مارس الجاري، يطلق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيّرة، لاسيما على مستوطنات شمالي إسرائيل، ردا على عدوان جديد على لبنان تشنه إسرائيل، التي تحتل مناطق لبنانية بعضها منذ عقود.

وقال شترن، خلال جلسة مع منتدى مديري الوزارات الحكومية، الأربعاء: "لا يهم كيف سننهي الحرب في لبنان أو إيران، إذا خسرنا مدينة في إسرائيل، فستكون هذه هي المرة الأولى لحدوث ذلك"، بحسب وسائل إعلام عبرية بينها موقع "I24news".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تنفذ إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، خلّف ما لا يقل عن 1500 قتيل، أبرزهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، إضافة إلى 15 ألف جريح.

وأضاف شترن: "يوجد عشرة آلاف ساكن (مستوطن) بكريات شمونة، وأنتم تتوقعون منهم بعد شهر أو لا تعرفون حتى بعد كم البقاء في هذا الواقع الكئيب؟ هل تعتقدون أنهم سيبقون هناك؟".

ومنتقدا الحكومة، تابع: "يقولون لي: سيكون انتصارا لحزب الله إذا تم إجلاؤهم، أما أنا فأعتقد أن انتصاره سيكون إذا اختفت (دُمرت) مدينة في إسرائيل، وليس إذا تم إجلاؤهم".

وأردف: "إذا كان لدي 4700 شقة بدون تحصين فأي نصر (إسرائيلي) هذا؟ (...) لا ترسلون جنديًا إلى المعركة بدون درع واقٍ، فلماذا تضعون المواطن في الجبهة بدون حماية؟".

ومضى قائلا: "هذا هو الحد الأدنى، هذه أبجديات العلاقة بين الدولة والمواطن.. أن توفروا لنا الأمان! لقد فشلتم!".

ومستنكرا تساءل: "كيف تتوقعون من شخص في الطابق الثالث أن يصل إلى الملجأ خلال عشر ثوانٍ؟"، في إشارة إلى عدم توفير حماية كافية للمستوطنين قرب الحدود مع لبنان.

وتابع: "هل أذهب وأطلب من حزب الله وقف إطلاق النار لكي أستطيع إخراجهم بطائرة هليكوبتر؟ هل يجب أن أتحدث معه بدلا من دولتي؟".

واستطرد: "وبكل جرأة يخرجون عبر القنوات ويقولون: كريات شمونة حصلت على أموال ولا تعرف كيف تستفيد منها. ها هم كل موظفي وزارة المالية: أي مال وصلني؟ (...) أنتم تعرفون.. هناك قرارات، ولا يوجد مال".

وأردف: "أستيقظ كل صباح وأشعر وكأن إسرائيل هي التي تحاربني وليس حزب الله أو إيران".

وأسفر عدوان إسرائيل على لبنان عن 1094 شهيدا و3 آلاف و119 جريحًا وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.

فيما خلّف رد إيران و"حزب الله" 18 قتيلا و5045 جريحا في إسرائيل، التي تتكتم بشدة على خسائرها البشرية والمادي.

وبالإضافة إلى احتلالها أراض لبنانية، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.