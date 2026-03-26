الخميس 26 مارس 2026 10:05 ص القاهرة
وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت للتأكيد على دعم مصر للبنان وتسليم شحنة مساعدات إغاثية

هايدي صبري
نشر في: الخميس 26 مارس 2026 - 9:57 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مارس 2026 - 9:57 ص

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، صباح اليوم الخميس إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتسليم شحنة من مساعدات إنسانية وإغاثية مهداة من الشعب المصري إلى الشعب اللبناني الشقيق.

تأتي هذه الزيارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستجابة العاجلة لاحتياجات لبنان وتوفير الدعم اللازم للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وتداعيات النزوح الداخلي، حيث تعكس الزيارة ثوابت الموقف المصري الداعم بقوة للدولة اللبنانية في هذا المنعطف الحرج، والحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لمؤسساتها الوطنية لتمكينها من الاضطلاع بدورها، وبما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع المسئولين اللبنانيين، لنقل رسالة تضامن من مصر، والتأكيد على وقوف مصر إلى جانب لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الراهنة، فضلاً عن التشاور حول سبل تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الإقليمية وإرساء دعائم الاستقرار.

