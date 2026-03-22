 الكرملين: العملية العسكرية ضد إيران أدت إلى تماسك شعبها حول قيادته
الأحد 22 مارس 2026 6:12 م القاهرة
موسكو - د ب أ
نشر في: الأحد 22 مارس 2026 - 4:57 م | آخر تحديث: الأحد 22 مارس 2026 - 4:57 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، أدت إلى تماسك شعبها حول قيادته، مشيرا إلى أن "اغتيال قادة إيران ستكون له عواقب وخيمة".

وقال بيسكوف: "نرى، للأسف، أن الحرب تميل إلى توسيع حدودها، نحن نعلم جميعا أن الهدف من هذه الحملة، هذا العدوان، في بدايته كان تغيير النظام في طهران. لكن بات الأمر واضحا الآن أن كل عمل من هذا القبيل يفضي إلى مزيد من الوحدة بين الشعب الإيراني حول قيادته"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف: "كيف سيتطور الوضع لاحقا (في الشرق الأوسط)، لا أعتقد أن أي شخص عاقل سيتولى مهمة التنبؤ، لكن من المؤكد أن الأمور لا تسير على ما يرام هناك".

وذكر بيسكوف، أن اغتيال قادة إيران سيترتب عليه عواقب وخيمة، مؤكدا أن هذا سيكون له تأثيرات كبيرة.

وقال بيسكوف "هذه هي الحقيقة التي نعيشها، ولكننا نأمل ألا تصبح هذه هي القاعدة. وفي كل الأحوال، هي حالة غير طبيعية وستستمر في ترك عواقب وخيمة. لا بد أن تكون لها عواقب".

