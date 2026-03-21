يقدم برنامج "واحد من الناس" الليلة سهرة فنية خاصة علي شاشة قناة الحياة، تذاع في التاسعة مساء، يستضيف فيها الإعلامي د. عمرو الليثي نجما دراما رمضان ماجد الكدواني ويسرا اللوزي، ليكشفان أسرار وكواليس مسلسل "كان يا ما كان" الذي أثار ضجة طوال أيام عرضه على الشاشة خلال الشهر الكريم.

ويتحدث ماجد الكدواني عن شخصيته في المسلسل، وأعجبه الشديد بالقصة والرسالة التي يتناولها العمل، مؤكدا أن الموضوع حقيقي.

كما تتحدث يسرا اللوزي عن شخصيتها في المسلسل، وهل هناك تشابه مع شخصيتها في الحقيقة أم لا .

وتتناول في حديثها انطباعاتها عن أول تعاون لها مع الفنان ماجد الكدوانى، وكيف حدثت بينهما الكيميا أثناء التصوير وانعكست بوضوح على الشاشة.

كما يتطرق الحديث إلى أسباب الطلاق في سياق أحداث المسلسل، ويعقب ماجد الكدواني بأنه لا يصح أن يحرم أب من رؤية بنته ولا يجب عالأم ترك مساحات لتدخل أطراف أخرى في مشاكل بيتها.

كما يتحدث ماجد الكدواني ويسرا اللوزي عن المشهد الماستر سين في المسلسل، وقال ماجد الكدواني، إن كلمة "بحبك" كانت اقتراحه.

في نهاية الحلقة، يكشف ماجد الكدواني عن مقولة مهمة داخل المسلسل وتمثل رسالة مهمة.. وهي: "هل نحن محتاجون تشريعا لتعديل قانون الرؤية بالنسبة للرجل؟".

وعلق قائلا: "يهمني سلام البيوت قبل القوانين".