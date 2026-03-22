إيران ترفض عرضا أمريكيا لرفع جزئي للعقوبات النفطية

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يبدو أنه قد رفض خطوة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تقضي بمنح ترخيص مؤقت لإيران لبيع النفط المخزن على متن ناقلات في البحر.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النفط الإيراني بشكل متقطع على مدى عقود، كما منعت إدارة ترامب بيع الخام الإيراني منذ انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن "فتح هذا المعروض القائم مؤقتا أمام العالم سيتيح للولايات المتحدة إدخال نحو 140 مليون برميل من النفط سريعا إلى الأسواق العالمية".

لكن محمد باقر قاليباف، أحد أعلى المسئولين الإيرانيين المتبقين في السلطة، كتب على منصة "إكس" صباح اليوم: "رفع العقوبات عن النفط الإيراني العالق حاليا في البحر؟ عذرا، لقد نفد المخزون لدينا".

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية، سامان قدوسي، إن إيران "لا تمتلك عمليا أي كميات من النفط الخام مخزنة عائما أو فائضا متاحا للتصدير إلى الأسواق الدولية".