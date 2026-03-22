إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل ردا على تهديدات ترامب

هدد الحرس الثوري الإيراني، بإغلاق مضيق هرمز بالكامل حال نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

ونقلت وكالة رويترز عن الحرس تهديداته كذلك بالقول: "إذا نفذ ترامب تهديداته باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية فإن منشآت الطاقة في الدول التي تستضيف قواعد أمريكية ستكون أهدافا مشروعة".

وكان ترامب، قد أعطى مهلة لإيران لفتح مضيق هرمز، متوعدا بعواقب وخيمة.

وفي منشور على منصته تروث سوشال، قال ترامب: "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل ومن دون أي تهديد خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب وتدمر تماما مختلف محطاتها للطاقة، بدءاً بأكبرها"، كما ورد في منشوره.

وسبق أن حذّرت القيادة العملياتية للجيش الإيراني، يوم الأحد، من أنه "إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية للنفط والطاقة إلى هجوم من العدو، فسيتم استهداف كل البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التابعة للولايات المتحدة" في المنطقة.

وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" ابراهيم ذو الفقاري: "عطفاً على التحذيرات السابقة، إذا تعرضت البنى التحتية للوقود والطاقة في إيران لاعتداء من قبل العدو، فسيتم استهداف كل البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومحطات تحلية المياه التابعة لأمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة"، على حد تعبيره.