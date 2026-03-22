غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان واستهداف مواقع لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جديدة على جنوب لبنان استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وفي بيان نشره عبر "تلجرام"، أوضح أن العملية شاركت فيها قوات برية وجوية.

وفي تحديث منفصل صدر في وقت سابق يوم الأحد، زعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل تسعة عناصر من الحزب مساء السبت.

وانخرط لبنان في الحرب الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران بعد أن أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، لترد الأخيرة بغارات جوية ثم إرسال قوات برية إلى جنوب البلاد.

وفي السياق، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للقوات بتدمير الجسور فوق نهر الليطاني، الذي يستخدمه حزب الله، مؤكدا رغبته في تصعيد تدمير المنازل في القرى المستهدفة.

وكانت غارات جوية قد دمرت جسرين فوق النهر يربطان جنوب لبنان ببقية أنحاء البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب الجيش الإسرائيلي.

كما أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الجيش الإسرائيلي استهدف جسرا في جنوب لبنان بعد توجيه تحذير مسبق.

وذكرت قناة "الجزيرة" أن قصفا مدفعيا وغارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان.

وشمل القصف مناطق أرنون وزوطر الشرقية، كما تم الإبلاغ عن غارة جوية على أطراف بلدة يحمر الشقيف.