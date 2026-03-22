إيران تعلن استهداف إسرائيل وقواعد أمريكية بالمنطقة

أعلنت إيران، شنّها هجمات بصواريخ ومسيرات انتحارية على قواعد عسكرية ومراكز أمنية إسرائيلية، بالإضافة إلى قواعد أمريكية في المنطقة ومخابئ تابعة لجماعات انفصالية في شمال العراق.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، بشأن الموجة الرابعة والسبعين من "عملية الوعد الصادق 4".

وذكر البيان أن "قواعد عسكرية ومراكز أمنية في تل أبيب وبتاح تكفا وحولون ورمات غان في إسرائيل قد دُمرت بصواريخ خيبر شيكن وقادر وخرمشهر-4".

وأشار البيان، إلى استخدام صواريخ "عماد" و"فاتح" و"قيام"، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية، في استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية التابعة للولايات المتحدة في السعودية، وكذلك ملاجئ جماعات انفصالية في شمال العراق، بحسب قوله.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.



