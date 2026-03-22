انهيار مبنيين بسبب انفجار للغاز الطبيعي وسط اسطنبول

تسبب انفجار للغاز الطبيعي في منطقة الفاتح بوسط إسطنبول في انهيار مبنيين اليوم الأحد.

وتم إرسال فرق البحث والإنقاذ على الفور إلى موقع الانفجار الذي وقع ظهرا وتأكدوا أن هناك 9 أشخاص محاصرون تحت الأنقاض.

وقال حاكم إسطنبول داود جول، إنه تم إنقاذ 7 أشخاص ويتلقون العلاج في مستشفيات قريبة. وذكرت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية الحكومية أنه تم إنقاذ شخص ثامن ونقله إلى المستشفى. ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية للعثور على الشخص المفقود.

وذكرت قناة (تي.آر.تي) أن جميع الناجين ليسوا في حالة حرجة.

وكان أحد المبنيين المنهارين مكونا من طابقين والآخر من طابق واحد.