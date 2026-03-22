إبراهيم حسن يعلن موعد أول تدريب لمنتخب مصر استعدادا لوديتي السعودية وإسبانيا

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر أن الفريق سيبدأ تدريباته في الثامنة مساء اليوم الأحد، بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لمباراتي السعودية وإسبانيا المقررتين يومي 27 و 31 مارس الحالي، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

وسيخوض المنتخب، تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية، حتى موعد السفر يوم 25 مارس الحالي إلى جدة لمواجهة السعودية، ثم السفر يوم 28 المواجهة منتخب إسبانيا على أرضه.

وكان حسام حسن المدير الفني للمنتخب أعلن أمس السبت عن قائمة المنتخب خلال معسكر الشهر الجاري، حيث عاد إليها محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي بعد غياب حوالي عام بسبب إصابة في الرباط الصليبي بينما يغيب محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب بسبب إصابة عضلية.

وتضم القائمة كلا من..

حراسة المرمى.. محمد الشناوي، مصطفي شوبير، مهدي سليمان.

خط الدفاع.. محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط.. حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور.

خط الهجوم.. محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسي، مصطفي محمد، وناصر منسي.