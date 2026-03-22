إياد نصار عن مسلسل صحاب الأرض: وصل صوت أهل غزة واللي حصل معاهم للعالم

تحدث الفنان إياد نصار عن مشاركته في مسلسل صحاب الأرض، الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2026، وتدور أحداثه داخل قطاع غزة، قائلا إنه «وصل صوت أهل غزة واللي حصل معاهم للعالم».

ولفت نصار، خلال تصريحات على برنامج «واحد من الناس» المذاع عبر قناة «الحياة»، إلى أهمية هذا العمل لجميع القائمين عليه، خصيصًا لمناقشته حرب الإبادة التي حدثت في قطاع غزّة: «هذا مشروع أكبر من فكرة ممثل بطل عمل أو يقود عمل، مشروع مهم جدًا لكل شخص قائم على هذا الموضوع».

وأضاف أنه رغم قدرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاج مشاريع أخرى، أسهل وأكثر ربحية وقابلية للبيع، فإنها قررت إنتاج المسلسل: «في قرار إنساني ضخم وكبير ومسئولية كبيرة».

اعتذاره عن عمل آخر لتقديم «صحاب الأرض»

وكشف عن كواليس مشاركته في هذا العمل، قائلًا إن المنتج أحمد طارق، والمنتجة دينا كريم، تواصلا معه في أغسطس الماضي 2025 لعرض فكرة المسلسل، الذي يُناقش الأحداث في قطاع غزّة ما بعد السابع من أكتوبر.

وأوضح أنه اعتذر عن تقديم عمل آخر، للمشاركة في تقديم «صحاب الأرض»، قائلًا: «أنا كان عندي مسلسل بحضره، فوقفت كل شيء بصراحة واعتذرت للشركة الأخرى وتفهموا جدًا».

وقال إنه بدأ العمل فورًا مع المخرج بيتر ميمي، وعقدوا عددًا من الاجتماعات لمناقشة طريقة عرض العمل، مضيفًا: «منين هنتكلم ومنين هنبتدي الكلام»، موضحًا أنه انضم لفريق العمل متأخرًا.

وتابع: «كانوا هم قطعوا رحلة طويلة قبلي، وبعدين أنا دخلت معاهم على الفكرة نشوف إحنا إنسانيًا عاوزين نتكلم عن الموضوع إزاي».

إنتاج «صحاب الأرض» كان قرارًا صائبًا.. والعمل انتصر للإنسان

وفي سياق متصل، وصف نصّار قرار إنتاج «صحاب الأرض» وعرضه في الموسم الرمضاني بأنه قرار مهم وصائب، رغم وجود بعض المعترضين نظرًا لأن الأزمة ما زالت مستمرة حتى الآن، قائلًا: «قرار مهم جدًا وصحيح وفي وقته».

وذكر أن المسلسل بعد عرضه لم يُنافس الخبر وما يحدث على أرض الواقع، وإنما امتد لما وراء الخبر نحو الإنسان، مؤكدًا: «قفز لما وراء الخبر، تكلم عن الإنسان وانتصر للإنسان ودا مهم جدًا لفكرة الخطاب».

«صحاب الأرض» موجه للعالم بأسره لإيصال صوت أهالي غزّة

وتطرق إلى الخطاب في مسلسل «صحاب الأرض»، مؤكدًا أنه موجّه للعالم بأسره، بعيدًا عن الشعارات وإظهار العواطف التي لا تُفهم عالميًا عند الحديث عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا: «كلنا متفقين على أحقية الشعب الفلسطيني، ولكن لغة المسلسل بتخاطب العالم بطريقتهم».

وأشار إلى أن المسلسل أثار هذا الخطاب العالمي، حيث ناقشته عدد من الصحف العالمية، مضيفًا: «ابتدى الموضوع يتحرك في اتجاه إن يوصل صوت أهل غزة واللي حصل معاهم للعالم».

وأكمل أن إسرائيل أنتجت عملين للحديث عما حدث في السابع من أكتوبر 2023، مضيفًا: «هم بيخبوا الجزء العسكري الإجرامي بتاعهم وبيخاطبوا إنسانيًا إن أيه اللي حصل لنا».

واختتم قائلًا: «صحاب الأرض مبيتكلمش بخطابية وشعارات كلنا متفقين عليها، فإحنا بنكلم بعض، لا هو بيتكلم بصبغة عالمية».