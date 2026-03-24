زيلينسكي: روسيا تنقل معلومات استخباراتية إلى إيران لإطالة أمد الحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين إن روسيا تنقل معلومات استخباراتية إلى إيران في محاولة لإطالة أمد الحرب في الشرق الأوسط.

وقال زيلينسكي في كلمته المصورة المسائية، مستشهدا بجهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني، إن هناك أدلة إضافية على أن روسيا تواصل دعم القيادة الإيرانية بالمعلومات الاستخباراتية، دون أن يقدم أي تفاصيل.

وأضاف زيلينسكي أنه تلقى أيضا إحاطة من جهاز الأمن الأوكراني.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه لا ينبغي السماح لحرب روسيا ضد أوكرانيا بالاستفادة من الوضع الجيوسياسي وأزمة أسعار النفط.

كما شكر الجنود الأوكرانيين على "دقة" هجماتهم على منشآت النفط الروسية، التي تعد حيوية لتمويل المجهود الحربي لموسكو.

وحذر زيلينسكي الأوكرانيين أيضا من أن روسيا قد تخطط لشن هجوم واسع، استنادا إلى معلومات استخباراتية.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق منذ فبراير 2022.