مصرع شاب في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

شهدت عزبة المائتين التابعة لقرية العزيزية بمركز طامية بمحافظة الفيوم واقعة مأساوية أسفرت عن مصرع شاب؛ إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بالمكان.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وفاة الشاب "م م أ ا"، 27 عاما، إثر إصابته بجرح قطعي في الرقبة وجرح بالرأس نتيجة تعدٍ عليه خلال المشاجرة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



