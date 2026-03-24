مصطفى بكري يحذر من المرحلة الأخطر في الحرب: إسرائيل قد تلجأ إلي ضرب إيران بقنبلة نووية تكتيكية

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن السبت القادم يمثل الموعد النهائي لمهلة الأيام الخمسة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأضاف عبر حسابه بمنصة «إكس» أن «شروط ترامب لن تقبل بها إيران، وشروط إيران لن يقبل بها ترامب»، محذرا من أن «سيناريو المرحلة الأخطر من الحرب سيبدأ حال فشل المفاوضات».

ولفت إلى أن يوم الأحد المقبل سيشهد وصول 5 آلاف جندي من البحرية الأمريكية لتنفيذ مهمة تستهدف احتلال الجزر الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، بهدف السيطرة على منابع النفط الإيراني.

وأوضح أن هناك توقعات تشير إلى ردود أفعال وهجمات إيرانية تستهدف البنية التحتية لمنابع النفط ومحطات المياه في المنطقة، مضيفا أن الحوثيين، سيعمدون إلى إغلاق مضيق باب المندب، بناء على تعليمات إيرانية، من أجل قطع الطريق أمام ناقلات النفط وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن «إسرائيل قد تلجأ إلي ضرب إيران بقنبلة نووية تكتيكيه، مما سيدفع إيران إلي تدمير مفاعل ديمونة، والذي ستكون له تأثيراته الخطيرة علي الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان».

وأكد أن فشل المباحثات سيضع المنطقة أمام «مرحلة خطيرة وهيمنة كاملة تُفرض فيها الشروط، وتُنفذ فيها المخططات، وتختفي فيها دول، وتعم فيها الفوضى، وتسال فيها دماء كثيرة».

واختتم محذرا من الثقة في الوعود المقدمة، قائلا: «لا يجب الثقة في الوعود المقدمة.. علينا الحرص علي أمننا القومي العربي، والاستعداد لمواجهة التحديات القادمة».





٤- الأحد القادم وصول ٥ ألاف من جنود البحريه الأمريكيه إلي المارينز لتنفيذ… — مصطفى بكري (@BakryMP) March 23, 2026