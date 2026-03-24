هيئة البث الإسرائيلية: أنباء أولية عن إصابة مباشرة لمبنى في حيفا جراء القصف الصاروخي الإيراني

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن إطلاق الموجة 78 من عملية وعد الصادق 4، مشيرا إلى أن العملية استهدفت أهدافا في إيلات وديمونا وشمال تل أبيب، بالإضافة إلى بعض القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن فرق الإسعاف والإنقاذ تقوم بتمشيط مواقع في حيفا ومحيطها، عقب تلقي بلاغات بشأن سقوط شظايا أو رؤوس متفجرة نتيجة الهجوم.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى وجود أنباء أولية تفيد بوقوع إصابة مباشرة لمبنى في منطقة «نيشر» الواقعة جنوب مدينة حيفا إثر القصف الصاروخي الإيراني.

وأضاف موقع «واللا» الإسرائيلي أن هناك أنباء أولية عن سقوط رؤوس متفجرة أو شظايا في مدينة نهاريا وبالقرب من مدينة حيفا.

وأعلنت القناة 14 الإسرائيلية، عن إصابة شخص في مدينة نيشر بقضاء حيفا جراء سقوط شظايا صاروخية.